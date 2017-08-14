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14 آب 2017 - 15:48
14/08/2017 15:48:49
العربية: سيارة اقتحمت مطعما للبيتزا شرق باريس ما ادى الى سقوط 6 جرحى بحال الخطر
العربية: سيارة اقتحمت مطعما للبيتزا شرق باريس ما ادى الى سقوط 6 جرحى بحال الخطر
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LBCI News Lebanon
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