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15 آب 2017 - 03:10
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مدفعية الجيش تستهدف مواقع داعش في جرود رأس بعلبك - خربة داوود وتحقق اصابات مباشرة

مدفعية الجيش تستهدف مواقع داعش في جرود رأس بعلبك - خربة داوود وتحقق اصابات مباشرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش,مواقع,تستهدف,الجيش,مدفعية,
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مدفعية الجيش تستهدف مواقع داعش في جرود رأس بعلبك - خربة داوود وتحقق اصابات مباشرة
 
 
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