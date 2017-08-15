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15 آب 2017 - 03:55
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سامي الجميل للـ LBCI: اكبر ادانة للحكومة هي طاولة الحوار الاقتصادي التي انعقدت في بعبدا وتراكم الضرائب غير المباشرة سينعكس على اسعار السلع بشكل دراماتيكي

سامي الجميل للـ LBCI: اكبر ادانة للحكومة هي طاولة الحوار الاقتصادي التي انعقدت في بعبدا وتراكم الضرائب غير المباشرة سينعكس على اسعار السلع بشكل دراماتيكي Lebanon, news ,lbci ,أخبار اكبر,LBCI,الجميل,سامي,
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سامي الجميل للـ LBCI: اكبر ادانة للحكومة هي طاولة الحوار الاقتصادي التي انعقدت في بعبدا وتراكم الضرائب غير المباشرة سينعكس على اسعار السلع بشكل دراماتيكي
 
 
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