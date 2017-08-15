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15 آب 2017 - 03:55
15/08/2017 03:55:45
سامي الجميل للـ LBCI: اكبر ادانة للحكومة هي طاولة الحوار الاقتصادي التي انعقدت في بعبدا وتراكم الضرائب غير المباشرة سينعكس على اسعار السلع بشكل دراماتيكي
سامي الجميل للـ LBCI: اكبر ادانة للحكومة هي طاولة الحوار الاقتصادي التي انعقدت في بعبدا وتراكم الضرائب غير المباشرة سينعكس على اسعار السلع بشكل دراماتيكي
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