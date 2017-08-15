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15 آب 2017 - 04:35
15/08/2017 04:35:58
بري: ندعو الى اعلان حرب كونية شاملة ضد الإرهاب وانشاء ادارة وغرفة عمليات دولية بإشراف الأمم المتحدة تغلق الأبواب أمام الحركات الارهابية
بري: ندعو الى اعلان حرب كونية شاملة ضد الإرهاب وانشاء ادارة وغرفة عمليات دولية بإشراف الأمم المتحدة تغلق الأبواب أمام الحركات الارهابية
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LBCI News Lebanon
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