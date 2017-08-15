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15 آب 2017 - 05:32
15/08/2017 05:32:45
التحكم المروري: تصادم بين 4 سيارات داخل انفاق المطار باتجاه خلدة والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تصادم بين 4 سيارات داخل انفاق المطار باتجاه خلدة والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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