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15 آب 2017 - 06:02
15/08/2017 06:02:28
معلومات للـ LBCI: الجيش يكمل تمركزه في وادي حميد والملاهي وسرج الغنم وشميس العجرم خصوصا في مواقع سابقة كانت تتمركز فيها "جبهة النصرة" و"سرايا الشام"
معلومات للـ LBCI: الجيش يكمل تمركزه في وادي حميد والملاهي وسرج الغنم وشميس العجرم خصوصا في مواقع سابقة كانت تتمركز فيها "جبهة النصرة" و"سرايا الشام"
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