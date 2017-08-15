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15 آب 2017 - 06:06
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معلومات للـ LBCI: وحدات من فوج التدخل الثاني تقوم بأعمال تمشيط ونزع ألغام في منطقة شميس العجرم وسرج الغنم في جرود عرسال وتعثر على أسلحة وأحزمة ناسفة

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معلومات للـ LBCI: وحدات من فوج التدخل الثاني تقوم بأعمال تمشيط ونزع ألغام في منطقة شميس العجرم وسرج الغنم في جرود عرسال وتعثر على أسلحة وأحزمة ناسفة
 
 
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