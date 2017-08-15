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15 آب 2017 - 09:37
15/08/2017 09:37:47
الجيش السوري الحر يعلن اسقاط طائرة حربية سورية من نوع "ميغ 21" في وادي محمود شرق السويداء وأسر قائدها
الجيش السوري الحر يعلن اسقاط طائرة حربية سورية من نوع "ميغ 21" في وادي محمود شرق السويداء وأسر قائدها
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LBCI News Lebanon
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