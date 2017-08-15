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15 آب 2017 - 09:37
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الجيش السوري الحر يعلن اسقاط طائرة حربية سورية من نوع "ميغ 21" في وادي محمود شرق السويداء وأسر قائدها

الجيش السوري الحر يعلن اسقاط طائرة حربية سورية من نوع "ميغ 21" في وادي محمود شرق السويداء وأسر قائدها Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسقاط,يعلن,الحر,السوري,الجيش,
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الجيش السوري الحر يعلن اسقاط طائرة حربية سورية من نوع &quot;ميغ 21&quot; في وادي محمود شرق السويداء وأسر قائدها
 
 
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