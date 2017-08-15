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15 آب 2017 - 09:59
15/08/2017 09:59:57
ببوركينا فاسو ضحيتين من لبنان كانوا بمطعم، وبالبقاع ضحية برصاص طائش بعرس. يبدو انو اللبناني مش عم تكمل فرحتو. شاركونا اراءكم على هاشتاغ بس_يفرح_اللبناني
ببوركينا فاسو ضحيتين من لبنان كانوا بمطعم، وبالبقاع ضحية برصاص طائش بعرس. يبدو انو اللبناني مش عم تكمل فرحتو. شاركونا اراءكم على هاشتاغ بس_يفرح_اللبناني
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LBCI News Lebanon
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