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15 آب 2017 - 12:08
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منتخب سوريا يتقدم على الصين في نهاية الربع الثاني بنتيجة 49-41 في اطار الدور الثاني من كأس آسيا بكرة السلة

منتخب سوريا يتقدم على الصين في نهاية الربع الثاني بنتيجة 49-41 في اطار الدور الثاني من كأس آسيا بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصين,يتقدم,سوريا,منتخب,
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منتخب سوريا يتقدم على الصين في نهاية الربع الثاني بنتيجة 49-41 في اطار الدور الثاني من كأس آسيا بكرة السلة
 
 
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