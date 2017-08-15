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15 آب 2017 - 12:08
15/08/2017 12:08:57
منتخب سوريا يتقدم على الصين في نهاية الربع الثاني بنتيجة 49-41 في اطار الدور الثاني من كأس آسيا بكرة السلة
منتخب سوريا يتقدم على الصين في نهاية الربع الثاني بنتيجة 49-41 في اطار الدور الثاني من كأس آسيا بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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