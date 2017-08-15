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15 آب 2017 - 13:06
15/08/2017 13:06:45
منتخب الصين يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا لمواجهة استراليا بعد فوزه بصعوبة على سوريا بنتيجة 81 - 79
منتخب الصين يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا لمواجهة استراليا بعد فوزه بصعوبة على سوريا بنتيجة 81 - 79
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LBCI News Lebanon
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