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15 آب 2017 - 13:06
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منتخب الصين يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا لمواجهة استراليا بعد فوزه بصعوبة على سوريا بنتيجة 81 - 79

منتخب الصين يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا لمواجهة استراليا بعد فوزه بصعوبة على سوريا بنتيجة 81 - 79 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتأهل,الصين,منتخب,
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منتخب الصين يتأهل الى ربع نهائي كأس آسيا لمواجهة استراليا بعد فوزه بصعوبة على سوريا بنتيجة 81 - 79
 
 
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