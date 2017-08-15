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15 آب 2017 - 15:53
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منتخب الاردن يفوز على العراق بنتيجة 84-70 ويتأهل الى ربع النهائي لمواجهة نيوزيلاند ضمن كأس آسيا بكرة السلة

منتخب الاردن يفوز على العراق بنتيجة 84-70 ويتأهل الى ربع النهائي لمواجهة نيوزيلاند ضمن كأس آسيا بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار العراق,يفوز,الاردن,منتخب,
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منتخب الاردن يفوز على العراق بنتيجة 84-70 ويتأهل الى ربع النهائي لمواجهة نيوزيلاند ضمن كأس آسيا بكرة السلة
 
 
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