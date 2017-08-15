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15 آب 2017 - 23:24
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وحدات الجيش تتقدم منذ ساعات الفجر الاولى لاسترجاع نقاط استراتيجية حاكمة وتضييق الخناق على مجموعات داعش الارهابية في جرود راس بعلبك

وحدات الجيش تتقدم منذ ساعات الفجر الاولى لاسترجاع نقاط استراتيجية حاكمة وتضييق الخناق على مجموعات داعش الارهابية في جرود راس بعلبك Lebanon, news ,lbci ,أخبار ساعات,تتقدم,الجيش,وحدات,
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وحدات الجيش تتقدم منذ ساعات الفجر الاولى لاسترجاع نقاط استراتيجية حاكمة وتضييق الخناق على مجموعات داعش الارهابية في جرود راس بعلبك
 
 
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