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15 آب 2017 - 23:24
15/08/2017 23:24:21
وحدات الجيش تتقدم منذ ساعات الفجر الاولى لاسترجاع نقاط استراتيجية حاكمة وتضييق الخناق على مجموعات داعش الارهابية في جرود راس بعلبك
وحدات الجيش تتقدم منذ ساعات الفجر الاولى لاسترجاع نقاط استراتيجية حاكمة وتضييق الخناق على مجموعات داعش الارهابية في جرود راس بعلبك
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LBCI News Lebanon
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