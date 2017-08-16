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16 آب 2017 - 04:38
16/08/2017 04:38:01
فتوش: لم تكن هناك ضرورة لحوار بعبدا الإقتصادي وبالنسبة لزيارة وزراء لسوريا كفى مكابرة بوجود 26 اتفاقية بين البلدين
فتوش: لم تكن هناك ضرورة لحوار بعبدا الإقتصادي وبالنسبة لزيارة وزراء لسوريا كفى مكابرة بوجود 26 اتفاقية بين البلدين
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