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16 آب 2017 - 04:43
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شهيب: سألنا المتعهد والمراقب عن مطمر برج حمود والجواب ان القدرة الإستيعابية المتبقية بين 8 و11 شهراً

شهيب: سألنا المتعهد والمراقب عن مطمر برج حمود والجواب ان القدرة الإستيعابية المتبقية بين 8 و11 شهراً Lebanon, news ,lbci ,أخبار والمراقب,المتعهد,سألنا,شهيب,
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شهيب: سألنا المتعهد والمراقب عن مطمر برج حمود والجواب ان القدرة الإستيعابية المتبقية بين 8 و11 شهراً
 
 
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