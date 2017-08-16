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16 آب 2017 - 04:43
16/08/2017 04:43:03
شهيب: سألنا المتعهد والمراقب عن مطمر برج حمود والجواب ان القدرة الإستيعابية المتبقية بين 8 و11 شهراً
شهيب: سألنا المتعهد والمراقب عن مطمر برج حمود والجواب ان القدرة الإستيعابية المتبقية بين 8 و11 شهراً
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LBCI News Lebanon
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