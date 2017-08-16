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16 آب 2017 - 04:44
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حرب: ليس من صلاحية مجلس الوزراء تعيين قاض رئيسا لمحكمة ومن يجب أن يعين هو مجلس القضاء الأعلى

حرب: ليس من صلاحية مجلس الوزراء تعيين قاض رئيسا لمحكمة ومن يجب أن يعين هو مجلس القضاء الأعلى Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس,صلاحية,
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حرب: ليس من صلاحية مجلس الوزراء تعيين قاض رئيسا لمحكمة ومن يجب أن يعين هو مجلس القضاء الأعلى
 
 
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