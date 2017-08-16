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16 آب 2017 - 04:44
16/08/2017 04:44:42
حرب: ليس من صلاحية مجلس الوزراء تعيين قاض رئيسا لمحكمة ومن يجب أن يعين هو مجلس القضاء الأعلى
حرب: ليس من صلاحية مجلس الوزراء تعيين قاض رئيسا لمحكمة ومن يجب أن يعين هو مجلس القضاء الأعلى
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LBCI News Lebanon
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