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16 آب 2017 - 04:54
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الرئيس عون طلب من وزير الإقتصاد التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي

الرئيس عون طلب من وزير الإقتصاد التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزير,الرئيس,
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الرئيس عون طلب من وزير الإقتصاد التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي
 
 
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