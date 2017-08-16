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16 آب 2017 - 04:54
16/08/2017 04:54:13
الرئيس عون طلب من وزير الإقتصاد التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي
الرئيس عون طلب من وزير الإقتصاد التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي
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LBCI News Lebanon
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