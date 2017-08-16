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16 آب 2017 - 05:45
16/08/2017 05:45:14
وزير خارجية تركيا: الاستفتاء على استقلال أكراد العراق قد يزيد الوضع تعقيدا وربما يؤدي الى حرب أهلية
وزير خارجية تركيا: الاستفتاء على استقلال أكراد العراق قد يزيد الوضع تعقيدا وربما يؤدي الى حرب أهلية
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LBCI News Lebanon
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