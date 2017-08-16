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16 آب 2017 - 06:12
16/08/2017 06:12:16
أبي نصر: مركز محافظة كسروان - جبيل سيكون في جونية ونطالب بتأمين المبالغ الضرورية لاصدار المراسيم التطبيقية لانشاء هذه المحافظة
أبي نصر: مركز محافظة كسروان - جبيل سيكون في جونية ونطالب بتأمين المبالغ الضرورية لاصدار المراسيم التطبيقية لانشاء هذه المحافظة
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