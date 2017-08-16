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16 آب 2017 - 07:38
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كنعان: عدم اعطاء المتعاقدين في الادارات حقوقهم يعني انهم خدموا الدولة ٤٠ عاما بـ"البلاش"

كنعان: عدم اعطاء المتعاقدين في الادارات حقوقهم يعني انهم خدموا الدولة ٤٠ عاما بـ"البلاش" Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتعاقدين,اعطاء,كنعان,
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كنعان: عدم اعطاء المتعاقدين في الادارات حقوقهم يعني انهم خدموا الدولة ٤٠ عاما بـ&quot;البلاش&quot;
 
 
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