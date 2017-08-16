آخر الأخبار
16 آب 2017 - 07:38
16/08/2017 07:38:09
كنعان: عدم اعطاء المتعاقدين في الادارات حقوقهم يعني انهم خدموا الدولة ٤٠ عاما بـ"البلاش"
كنعان: عدم اعطاء المتعاقدين في الادارات حقوقهم يعني انهم خدموا الدولة ٤٠ عاما بـ"البلاش"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتعاقدين,اعطاء,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً