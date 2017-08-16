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16 آب 2017 - 08:05
16/08/2017 08:05:17
كنعان من مجلس النواب: اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
كنعان من مجلس النواب: اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
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LBCI News Lebanon
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