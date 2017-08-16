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16 آب 2017 - 08:05
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كنعان من مجلس النواب: اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

كنعان من مجلس النواب: اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقتراحات,النواب,مجلس,كنعان,
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كنعان من مجلس النواب: اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
 
 
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