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16 آب 2017 - 08:06
16/08/2017 08:06:28
كنعان من مجلس النواب: أعدّينا اقتراح قانون يحافظ على صندوق تقاعد القضاة والاقتراحات المرتبطة بالسلسلة تشمل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وعدم اخضاعهم للتقسيط والتجزئة
كنعان من مجلس النواب: أعدّينا اقتراح قانون يحافظ على صندوق تقاعد القضاة والاقتراحات المرتبطة بالسلسلة تشمل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وعدم اخضاعهم للتقسيط والتجزئة
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