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16 آب 2017 - 09:25
16/08/2017 09:25:49
وفد رسمي مكلف من رئيس الحكومة يغادر صباح غد الى بوركينا فاسو لنقل جثامين اللبنانيين الـ٣ الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي
وفد رسمي مكلف من رئيس الحكومة يغادر صباح غد الى بوركينا فاسو لنقل جثامين اللبنانيين الـ٣ الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي
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LBCI News Lebanon
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