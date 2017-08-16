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16 آب 2017 - 09:48
16/08/2017 09:48:11
النائب اكرم شهيب يلي استلم ملف النفايات بذروة الازمة، حذر من عودتها الى الشارع مطلع العام 2018 ، ووزارة البيئة الحالية أقرت بصحة هذا التحذير. شاركونا آراءكم على هاشتاغ الزبالة_راجعة
النائب اكرم شهيب يلي استلم ملف النفايات بذروة الازمة، حذر من عودتها الى الشارع مطلع العام 2018 ، ووزارة البيئة الحالية أقرت بصحة هذا التحذير. شاركونا آراءكم على هاشتاغ الزبالة_راجعة
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LBCI News Lebanon
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