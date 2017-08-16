النائب اكرم شهيب يلي استلم ملف النفايات بذروة الازمة، حذر من عودتها الى الشارع مطلع العام 2018 ، ووزارة البيئة الحالية أقرت بصحة هذا التحذير. شاركونا آراءكم على هاشتاغ الزبالة_راجعة