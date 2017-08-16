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16 آب 2017 - 11:15
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الرئيس عون: الاستفادة من السدود المائية لإنتاج الطاقة الكهربائية واردة في خطط الدولة من أجل التنمية المستدامة

الرئيس عون: الاستفادة من السدود المائية لإنتاج الطاقة الكهربائية واردة في خطط الدولة من أجل التنمية المستدامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار السدود,الاستفادة,الرئيس,
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الرئيس عون: الاستفادة من السدود المائية لإنتاج الطاقة الكهربائية واردة في خطط الدولة من أجل التنمية المستدامة
 
 
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