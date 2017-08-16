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16 آب 2017 - 11:43
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النصاب لم يكتمل في الجلسة التشريعية لعدم حضور 65 نائباً ما جعل الرئيس بري يكمل النقاش في جدول الأعمال الى حين اكتمال النصاب

النصاب لم يكتمل في الجلسة التشريعية لعدم حضور 65 نائباً ما جعل الرئيس بري يكمل النقاش في جدول الأعمال الى حين اكتمال النصاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجلسة,يكتمل,النصاب,
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النصاب لم يكتمل في الجلسة التشريعية لعدم حضور 65 نائباً ما جعل الرئيس بري يكمل النقاش في جدول الأعمال الى حين اكتمال النصاب
 
 
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