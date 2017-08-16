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16 آب 2017 - 11:43
16/08/2017 11:43:46
النصاب لم يكتمل في الجلسة التشريعية لعدم حضور 65 نائباً ما جعل الرئيس بري يكمل النقاش في جدول الأعمال الى حين اكتمال النصاب
النصاب لم يكتمل في الجلسة التشريعية لعدم حضور 65 نائباً ما جعل الرئيس بري يكمل النقاش في جدول الأعمال الى حين اكتمال النصاب
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LBCI News Lebanon
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