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16 آب 2017 - 12:13
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بري يرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد ساعة وربع من النقاش في جدول الأعمال وقال للنواب: "ما حدا يرتبط الثلثاء والأربعاء"

بري يرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد ساعة وربع من النقاش في جدول الأعمال وقال للنواب: "ما حدا يرتبط الثلثاء والأربعاء" Lebanon, news ,lbci ,أخبار اكتمال,لعدم,الجلسة,يرفع,
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بري يرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد ساعة وربع من النقاش في جدول الأعمال وقال للنواب: &quot;ما حدا يرتبط الثلثاء والأربعاء&quot;
 
 
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