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16 آب 2017 - 13:05
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منتخب كوريا يتأهل الى الدور النصف نهائي بعد فوزه على الفلبين بنتيجة 118-86 ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة

منتخب كوريا يتأهل الى الدور النصف نهائي بعد فوزه على الفلبين بنتيجة 118-86 ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدور,يتأهل,كوريا,منتخب,
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منتخب كوريا يتأهل الى الدور النصف نهائي بعد فوزه على الفلبين بنتيجة 118-86 ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة
 
 
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