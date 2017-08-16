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16 آب 2017 - 13:05
16/08/2017 13:05:25
منتخب كوريا يتأهل الى الدور النصف نهائي بعد فوزه على الفلبين بنتيجة 118-86 ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة
منتخب كوريا يتأهل الى الدور النصف نهائي بعد فوزه على الفلبين بنتيجة 118-86 ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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