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16 آب 2017 - 15:41
16/08/2017 15:41:51
منتخب إيران يتأهل الى النصف نهائي لمواجهة كوريا بعد فوزه على لبنان بنتيجة 80-70في إطار بطولة كأس آسيا بكرة السلة
منتخب إيران يتأهل الى النصف نهائي لمواجهة كوريا بعد فوزه على لبنان بنتيجة 80-70في إطار بطولة كأس آسيا بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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