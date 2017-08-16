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16 آب 2017 - 15:41
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منتخب إيران يتأهل الى النصف نهائي لمواجهة كوريا بعد فوزه على لبنان بنتيجة 80-70في إطار بطولة كأس آسيا بكرة السلة

منتخب إيران يتأهل الى النصف نهائي لمواجهة كوريا بعد فوزه على لبنان بنتيجة 80-70في إطار بطولة كأس آسيا بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار النصف,يتأهل,إيران,منتخب,
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منتخب إيران يتأهل الى النصف نهائي لمواجهة كوريا بعد فوزه على لبنان بنتيجة 80-70في إطار بطولة كأس آسيا بكرة السلة
 
 
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