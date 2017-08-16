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16 آب 2017 - 17:20
16/08/2017 17:20:52
نائب خادم الحرمين الشريفين استقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حيث جرى التأكيد على علاقة الاخوة التي تجمع السعودية وقطر
نائب خادم الحرمين الشريفين استقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حيث جرى التأكيد على علاقة الاخوة التي تجمع السعودية وقطر
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LBCI News Lebanon
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