آخر الأخبار
16 آب 2017 - 17:20
Back

نائب خادم الحرمين الشريفين استقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حيث جرى التأكيد على علاقة الاخوة التي تجمع السعودية وقطر

نائب خادم الحرمين الشريفين استقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حيث جرى التأكيد على علاقة الاخوة التي تجمع السعودية وقطر Lebanon, news ,lbci ,أخبار استقبل,الشريفين,الحرمين,خادم,نائب,
episodes
نائب خادم الحرمين الشريفين استقبل الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حيث جرى التأكيد على علاقة الاخوة التي تجمع السعودية وقطر
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً