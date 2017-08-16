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16 آب 2017 - 23:56
16/08/2017 23:56:58
الجيش: وحداتنا تقدمت باتجاه مرتفعات عقاب خزعل وسيطرت عليها واشتبكت مع الإرهابيين ما أدى الى مقتل 6 مسلحين بينهم قيادي واصابة 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة
الجيش: وحداتنا تقدمت باتجاه مرتفعات عقاب خزعل وسيطرت عليها واشتبكت مع الإرهابيين ما أدى الى مقتل 6 مسلحين بينهم قيادي واصابة 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة
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LBCI News Lebanon
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