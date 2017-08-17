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17 آب 2017 - 02:46
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رويترز: تقرير إخباري يتحدث عن احتمال احتجاز رهائن في مبنى تستخدمه محطة إذاعية هولندية

رويترز: تقرير إخباري يتحدث عن احتمال احتجاز رهائن في مبنى تستخدمه محطة إذاعية هولندية Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتحدث,إخباري,تقرير,رويترز,
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رويترز: تقرير إخباري يتحدث عن احتمال احتجاز رهائن في مبنى تستخدمه محطة إذاعية هولندية
 
 
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