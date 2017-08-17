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17 آب 2017 - 04:27
17/08/2017 04:27:08
بيار ابو عاصي: لم يتم في الحكومة تفويض الوزراء بالذهاب إلى سوريا ونحن لا نقبل أن يحصل هكذا تفويض
بيار ابو عاصي: لم يتم في الحكومة تفويض الوزراء بالذهاب إلى سوريا ونحن لا نقبل أن يحصل هكذا تفويض
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LBCI News Lebanon
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