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17 آب 2017 - 04:27
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بيار ابو عاصي: لم يتم في الحكومة تفويض الوزراء بالذهاب إلى سوريا ونحن لا نقبل أن يحصل هكذا تفويض

بيار ابو عاصي: لم يتم في الحكومة تفويض الوزراء بالذهاب إلى سوريا ونحن لا نقبل أن يحصل هكذا تفويض Lebanon, news ,lbci ,أخبار عاصي,بيار,
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بيار ابو عاصي: لم يتم في الحكومة تفويض الوزراء بالذهاب إلى سوريا ونحن لا نقبل أن يحصل هكذا تفويض
 
 
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