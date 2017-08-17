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17 آب 2017 - 04:30
17/08/2017 04:30:58
مصادر وزارية للـLBCI: مجلس الوزراء يتجه لسحب طلب سلفة لأوجيرو بقيمة 225 مليار ليرة عن جدول الأعمال
مصادر وزارية للـLBCI: مجلس الوزراء يتجه لسحب طلب سلفة لأوجيرو بقيمة 225 مليار ليرة عن جدول الأعمال
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