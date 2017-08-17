آخر الأخبار
17 آب 2017 - 04:44
17/08/2017 04:44:11
فنيانوس: سنطلب في موضوع السفن اعادة المناقصة إلى إدارة المناقصات وإجراءها من جديد رغم أن النتيجة ستكون لصالح كارادينيز
فنيانوس: سنطلب في موضوع السفن اعادة المناقصة إلى إدارة المناقصات وإجراءها من جديد رغم أن النتيجة ستكون لصالح كارادينيز
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السفن,موضوع,سنطلب,فنيانوس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً