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17 آب 2017 - 04:44
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فنيانوس: سنطلب في موضوع السفن اعادة المناقصة إلى إدارة المناقصات وإجراءها من جديد رغم أن النتيجة ستكون لصالح كارادينيز

فنيانوس: سنطلب في موضوع السفن اعادة المناقصة إلى إدارة المناقصات وإجراءها من جديد رغم أن النتيجة ستكون لصالح كارادينيز Lebanon, news ,lbci ,أخبار السفن,موضوع,سنطلب,فنيانوس,
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فنيانوس: سنطلب في موضوع السفن اعادة المناقصة إلى إدارة المناقصات وإجراءها من جديد رغم أن النتيجة ستكون لصالح كارادينيز
 
 
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