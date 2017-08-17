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17 آب 2017 - 05:30
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الرئيس عون طلب من وزارة التربية التشدّد في مراقبة الأقساط المدرسية وتفعيل المجالس التحكيمية

الرئيس عون طلب من وزارة التربية التشدّد في مراقبة الأقساط المدرسية وتفعيل المجالس التحكيمية Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة,الرئيس,
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الرئيس عون طلب من وزارة التربية التشدّد في مراقبة الأقساط المدرسية وتفعيل المجالس التحكيمية
 
 
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