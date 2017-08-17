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17 آب 2017 - 05:30
17/08/2017 05:30:02
الرئيس عون طلب من وزارة التربية التشدّد في مراقبة الأقساط المدرسية وتفعيل المجالس التحكيمية
الرئيس عون طلب من وزارة التربية التشدّد في مراقبة الأقساط المدرسية وتفعيل المجالس التحكيمية
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LBCI News Lebanon
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