آخر الأخبار
17 آب 2017 - 05:34
17/08/2017 05:34:19
الرئيس عون طلب من وزارة الاقتصاد التشدّد في قمع المخالفات والمحافظة على الأسعار ومنع استغلال سلسلة الرتب والرواتب
الرئيس عون طلب من وزارة الاقتصاد التشدّد في قمع المخالفات والمحافظة على الأسعار ومنع استغلال سلسلة الرتب والرواتب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً