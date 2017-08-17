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17 آب 2017 - 05:34
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الرئيس عون طلب من وزارة الاقتصاد التشدّد في قمع المخالفات والمحافظة على الأسعار ومنع استغلال سلسلة الرتب والرواتب

الرئيس عون طلب من وزارة الاقتصاد التشدّد في قمع المخالفات والمحافظة على الأسعار ومنع استغلال سلسلة الرتب والرواتب Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة,الرئيس,
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الرئيس عون طلب من وزارة الاقتصاد التشدّد في قمع المخالفات والمحافظة على الأسعار ومنع استغلال سلسلة الرتب والرواتب
 
 
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