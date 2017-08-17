آخر الأخبار
17 آب 2017 - 05:40
17/08/2017 05:40:45
الرئيس عون سيترأس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وسيطلب أن يكون لبنان مركزا لحوار الأديان والحضارات طالبا من وزير الخارجية خطة في هذا الاطار
الرئيس عون سيترأس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وسيطلب أن يكون لبنان مركزا لحوار الأديان والحضارات طالبا من وزير الخارجية خطة في هذا الاطار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سيترأس,الرئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً