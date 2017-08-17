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17 آب 2017 - 05:40
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الرئيس عون سيترأس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وسيطلب أن يكون لبنان مركزا لحوار الأديان والحضارات طالبا من وزير الخارجية خطة في هذا الاطار

الرئيس عون سيترأس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وسيطلب أن يكون لبنان مركزا لحوار الأديان والحضارات طالبا من وزير الخارجية خطة في هذا الاطار Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سيترأس,الرئيس,
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الرئيس عون سيترأس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وسيطلب أن يكون لبنان مركزا لحوار الأديان والحضارات طالبا من وزير الخارجية خطة في هذا الاطار
 
 
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