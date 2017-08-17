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17 آب 2017 - 05:43
17/08/2017 05:43:36
الحريري: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس النواب خطوة مهمة للإستفادة من السيولة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق المزيد من النمو وفرص العمل
الحريري: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس النواب خطوة مهمة للإستفادة من السيولة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق المزيد من النمو وفرص العمل
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LBCI News Lebanon
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