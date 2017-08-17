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17 آب 2017 - 07:05
17/08/2017 07:05:54
معلومات للـ LBCI: مجلس الوزراء أرجأ البت في القرار المتعلق بسلفة الخزينة لأوجيرو وتم ربط الأمر بمسألة إقرار الموازنة التي لا تزال قيد الدرس
معلومات للـ LBCI: مجلس الوزراء أرجأ البت في القرار المتعلق بسلفة الخزينة لأوجيرو وتم ربط الأمر بمسألة إقرار الموازنة التي لا تزال قيد الدرس
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