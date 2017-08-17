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17 آب 2017 - 07:15
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دي ميستورا يرجئ محادثات مع جماعات المعارضة السورية كان مقررا إجراؤها في جنيف الأسبوع المقبل

دي ميستورا يرجئ محادثات مع جماعات المعارضة السورية كان مقررا إجراؤها في جنيف الأسبوع المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار محادثات,يرجئ,ميستورا,
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دي ميستورا يرجئ محادثات مع جماعات المعارضة السورية كان مقررا إجراؤها في جنيف الأسبوع المقبل
 
 
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