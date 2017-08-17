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17 آب 2017 - 07:24
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مسؤول بالأمم المتحدة: 50 شاحنة مساعدات من الأمم المتحدة والصليب الأحمر تصل إلى دوما قرب دمشق وجاري تفريغ حمولتها

مسؤول بالأمم المتحدة: 50 شاحنة مساعدات من الأمم المتحدة والصليب الأحمر تصل إلى دوما قرب دمشق وجاري تفريغ حمولتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحدة,بالأمم,مسؤول,
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مسؤول بالأمم المتحدة: 50 شاحنة مساعدات من الأمم المتحدة والصليب الأحمر تصل إلى دوما قرب دمشق وجاري تفريغ حمولتها
 
 
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