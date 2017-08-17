آخر الأخبار
17 آب 2017 - 07:30
Back

مستشار الامم المتحدة للشؤون الانسانية الخاص بسوريا يحض المعارضة المسلحة على السماح للمدنيين المحاصرين في الرقة بالفرار

مستشار الامم المتحدة للشؤون الانسانية الخاص بسوريا يحض المعارضة المسلحة على السماح للمدنيين المحاصرين في الرقة بالفرار Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانسانية,للشؤون,المتحدة,الامم,مستشار,
episodes
مستشار الامم المتحدة للشؤون الانسانية الخاص بسوريا يحض المعارضة المسلحة على السماح للمدنيين المحاصرين في الرقة بالفرار
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً