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17 آب 2017 - 07:30
17/08/2017 07:30:45
مستشار الامم المتحدة للشؤون الانسانية الخاص بسوريا يحض المعارضة المسلحة على السماح للمدنيين المحاصرين في الرقة بالفرار
مستشار الامم المتحدة للشؤون الانسانية الخاص بسوريا يحض المعارضة المسلحة على السماح للمدنيين المحاصرين في الرقة بالفرار
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LBCI News Lebanon
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