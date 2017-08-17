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17 آب 2017 - 07:42
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فنيانوس: لم أفتعل أي ضجة بخصوص الزيارة لأن سوريا هي العمق الجغرافي للبنان كما ان احتياجاته لسوريا أكثر بكثير من احتياجات سوريا للبنان

فنيانوس: لم أفتعل أي ضجة بخصوص الزيارة لأن سوريا هي العمق الجغرافي للبنان كما ان احتياجاته لسوريا أكثر بكثير من احتياجات سوريا للبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار أفتعل,فنيانوس,
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فنيانوس: لم أفتعل أي ضجة بخصوص الزيارة لأن سوريا هي العمق الجغرافي للبنان كما ان احتياجاته لسوريا أكثر بكثير من احتياجات سوريا للبنان
 
 
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