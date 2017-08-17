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17 آب 2017 - 08:15
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إلغاء مناقصة الكهرباء القديمة واتفاق على وضع دفتر شروط جديد من خلال إدارة المناقصات

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إلغاء مناقصة الكهرباء القديمة واتفاق على وضع دفتر شروط جديد من خلال إدارة المناقصات
 
 
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