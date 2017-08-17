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17 آب 2017 - 08:15
17/08/2017 08:15:33
إلغاء مناقصة الكهرباء القديمة واتفاق على وضع دفتر شروط جديد من خلال إدارة المناقصات
إلغاء مناقصة الكهرباء القديمة واتفاق على وضع دفتر شروط جديد من خلال إدارة المناقصات
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LBCI News Lebanon
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