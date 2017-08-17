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17 آب 2017 - 08:56
17/08/2017 08:56:48
الوفاء للمقاومة: ندعو الى وقفة وطنية دعما للجيش في معركته ضد الارهاب وكل تأخير بتأمين الكهرباء هو دليل فشل الحكومة خصوصا ان الجميع يعرف الكلفة والمصادر والجهات المستفيدة
الوفاء للمقاومة: ندعو الى وقفة وطنية دعما للجيش في معركته ضد الارهاب وكل تأخير بتأمين الكهرباء هو دليل فشل الحكومة خصوصا ان الجميع يعرف الكلفة والمصادر والجهات المستفيدة
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LBCI News Lebanon
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