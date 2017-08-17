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17 آب 2017 - 08:56
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الوفاء للمقاومة: ندعو الى وقفة وطنية دعما للجيش في معركته ضد الارهاب وكل تأخير بتأمين الكهرباء هو دليل فشل الحكومة خصوصا ان الجميع يعرف الكلفة والمصادر والجهات المستفيدة

الوفاء للمقاومة: ندعو الى وقفة وطنية دعما للجيش في معركته ضد الارهاب وكل تأخير بتأمين الكهرباء هو دليل فشل الحكومة خصوصا ان الجميع يعرف الكلفة والمصادر والجهات المستفيدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار وقفة,ندعو,للمقاومة,الوفاء,
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الوفاء للمقاومة: ندعو الى وقفة وطنية دعما للجيش في معركته ضد الارهاب وكل تأخير بتأمين الكهرباء هو دليل فشل الحكومة خصوصا ان الجميع يعرف الكلفة والمصادر والجهات المستفيدة
 
 
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