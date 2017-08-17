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17 آب 2017 - 09:57
17/08/2017 09:57:21
3 وزراء صاروا بالعاصمة السورية ووزراء غيرهم بعدن عم يعترضو. برأيكم طريق الشام لوين بتوصل بالسياسة؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ طريق_الشام
3 وزراء صاروا بالعاصمة السورية ووزراء غيرهم بعدن عم يعترضو. برأيكم طريق الشام لوين بتوصل بالسياسة؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ طريق_الشام
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LBCI News Lebanon
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