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17 آب 2017 - 11:51
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رويترز عن وسائل اعلام: مسلحان يدخلان مطعما في برشلونة بعد حدوث عملية الدهس والشرطة تؤكد وقوع "هجوم ارهابي"

رويترز عن وسائل اعلام: مسلحان يدخلان مطعما في برشلونة بعد حدوث عملية الدهس والشرطة تؤكد وقوع "هجوم ارهابي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار مسلحان,اعلام,وسائل,رويترز,
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رويترز عن وسائل اعلام: مسلحان يدخلان مطعما في برشلونة بعد حدوث عملية الدهس والشرطة تؤكد وقوع &quot;هجوم ارهابي&quot;
 
 
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