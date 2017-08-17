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17 آب 2017 - 11:51
17/08/2017 11:51:59
رويترز عن وسائل اعلام: مسلحان يدخلان مطعما في برشلونة بعد حدوث عملية الدهس والشرطة تؤكد وقوع "هجوم ارهابي"
رويترز عن وسائل اعلام: مسلحان يدخلان مطعما في برشلونة بعد حدوث عملية الدهس والشرطة تؤكد وقوع "هجوم ارهابي"
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LBCI News Lebanon
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