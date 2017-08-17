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17 آب 2017 - 12:19
17/08/2017 12:19:51
لجنة المال تنهي في جلستها المسائية المواد المعلقة على ان تعقد آخر جلساتها الاثنين المقبل لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية
لجنة المال تنهي في جلستها المسائية المواد المعلقة على ان تعقد آخر جلساتها الاثنين المقبل لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية
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LBCI News Lebanon
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