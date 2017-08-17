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17 آب 2017 - 12:19
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لجنة المال تنهي في جلستها المسائية المواد المعلقة على ان تعقد آخر جلساتها الاثنين المقبل لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية

لجنة المال تنهي في جلستها المسائية المواد المعلقة على ان تعقد آخر جلساتها الاثنين المقبل لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار جلستها,تنهي,المال,لجنة,
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لجنة المال تنهي في جلستها المسائية المواد المعلقة على ان تعقد آخر جلساتها الاثنين المقبل لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية
 
 
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