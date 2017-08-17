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17 آب 2017 - 13:12
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منتخب أستراليا يتأهل الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الصين بنتيجة 97-71 ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة

منتخب أستراليا يتأهل الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الصين بنتيجة 97-71 ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدور,يتأهل,أستراليا,منتخب,
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منتخب أستراليا يتأهل الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الصين بنتيجة 97-71 ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة
 
 
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